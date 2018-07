Kõik Curly Stringsi liikmed saavad sel aastal 30-aastaseks, tähistavad tuuriga Eesti küladesse

"Mõnda küla teame, mõnda ei tea üldse," kinnitas Eeva Talsi "Ringvaates" ja lisas, et tema ootab väga kohtumist nende väikeste külade kohalikega. "Nendega juttu rääkida ja saada rohkem teada, pidasin ka plaani, et natukene päevikut pidada, panna kirja kõikide kohtade eripärad ja rõõmud."

"Jalmar oli aasta vanem meist, seega seal oli dissonants ja me pidime võtma Jaan Jaago endale bändi, sest ta on ka 1988. aastal sündinud," selgitas Villu Talsi.

Kitarrist Jaan Jaago seda ei karda, et väikestes kohtades kontserdisaalid tühjad oleksid. "Kolmandik kontserte on plaanis hästi väikesed ja intiimsed, isegi akustilised," ütles ta ja kinnitas, et akustiline kontsert on kõige mõnusam vorm, kuidas kontserti anda. "Ma arvan, et väikestes kohtades ikka 50 inimest võiks kontserdile tulla."

Kontserttuur "Curly Strings 30" algab 15. juulil kontserdiga Südamemuusika festivalil Roosiku külas Võrumaal.