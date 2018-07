Baltic Sun festivalil esineb Tšehhi eurolaulja Mikolas Josef

21. juulil esineb Baltic Sun festivalil Narvas esineb Tšehhi eurolaulja Mikolas Josef, kes esindas Tšehhit 2018. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel looga "Lie To Me".

Mikolas Josef sai 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis kuuenda koha. Ta oli alles teine finaali jõudnud Tšehhi esindaja ning ühtlasi kõrgeima koha pälvinud Tšehhi esindaja Eurovisiooni ajaloo vältel.

Pärast Eurovisiooni on tema lugu "Lie to Me" üle kogu Euroopa edetabelites jõudsalt tõusmas – samuti on tal nüüdseks Instagramis üle 440 000 jälgija.

18.-21. juulini toimuv Baltic Sun festival toob suvisesse Narva Eesti ja välismaa artistide paremiku. Festivali ajal astuvad publiku ette Astro'n'out Lätist, Maia Hirasawa Rootsist, Alexander Rybak Norrast, Erja Lyytinen Soomest, Bravo ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman ja Justinas Jarutis Leedust, Liis Lemsalu, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist jpt.