ERR.ee video | Hannes Hermaküla suvisest "Ringvaatest": saade on lühem ja veidi lõdvem

"Ringvaade suvel" saatejuht Hannes Hermaküla sõnas, et võrreldes aastaringse saatega on suvine programm lühem ning veidi lõdvem. "Kõik asjakohane, mis üles tuleb, sellega me tegeleme," kinnitas ta ja tõi välja, et esimeses saates tuleb teemaks kohe see, mida võib arstidele meeleheaks viia. "Šokolaadi ja lilli võib viia, aga raha kindlasti ei tohi, see on kuum asi, mis üles tuleb, aga midagi mõnusat ka, Curly Strings astub meie juurest läbi."

"Võib-olla oleks isegi päikese käes õues, aga kuna täna on 11 kraadi ja sajab vihma, siis teeme me ikkagi saadet samamoodi stuudiost edasi," selgitas Hermaküla ja lisas, et üheks suviseks plaaniks on see, et nad üritavad Jüri Muttikaga koos Rootsis ühte pikka distantsi ujuda. "Ma ei tea, kas see tuleb välja või mitte, seda me näeme, aga võimalik, et järgmisel esmaspäeval sellest juba räägime."

Seda Hannes Hermaküla ei karda, et neile jalgpalli kõrvalt televaatajaid ei jagu. "Me oleme täpselt mängu sees, noh, vaheajal saab siis vaadata, aga samas on ka järelvaatamine," ütles ta ja mainis, et ise hoiab ta jalgpalli MMil pöialt Mehhikole.

Saade "Ringvaade suvel" on eetris esmaspäevast neljapäevani ETV-s kell 21:35.