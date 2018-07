Tallinn Comedy Festivali peaesineja on Stephen K Amos

Amos on tuntud telesaadetest nagu "The Stephen K Amos Show", "Live At The Apollo", "Mock The Week" ja "Have I Got News For You".

Viimase aasta jooksul on Stephen esinenud igal pool üle Suurbritannia, Šveitsis, Hollandis, Taanis, Saksamaal, Belgias, Kreekas ja Austraalias - kaks aastat tagasi astus üles ka Eestis.

Tallinnas astub Amos üles oma uue showga "Bouquets and Brickbats", mis toimub kinos Sõprus 11. oktoobril. Lisaks näeb teda laval päev varem aset leidval Tallinn Comedy Galal.

Festivali täielik kava avalikustatakse augustis. Korraldajad lubavad, et sellest leiab juba varasematest festivalidest tuttavaid hitt-showsid nagu Fopaa! ja Komeediklubi, aga kindlasti ka üllatusi.