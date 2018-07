Kärt Anveltist saab "Radari" uus peatoimetaja

"Jah, vastab tõele. Selline pakkumine tuli ning pärast tõsist mõtlemist otsustasin selle vastu võtta," rääkis Kärt Anvelt ERR-ile. "Suuresti jätkab sama meeskond, kuid kindlasti ei jää täitmata lahkunud inimeste ametikohad. Kuna ma ei ole veel tööd uues kohas alustanud, on sellest vara rääkida. Samamoodi sellest, kas ja mis "Radaris" muutub. Esmalt tuleb otsad kokku sõlmida minu praeguses väga pikaaegses töökohas Eesti Päevalehes."

Anvelti sõnul Marii Karell teinud "Radaris" ära tohutu töö " Ma hindan teda ning tema tehtut väga. Marii on professionaal, kellelt on palju õppida."

Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa ütles ERR-ile, et see pole veel kindel, kellest saab "Radari" uus saatejuht, kuna kõigepealt löödi käed uue peatoimetajaga ning sealt vaadatakse edasi. "Saatejuht lõppude lõpuks pole esimese järgu küsimus," sõnas ta ning arvas, et suure tõenäosusega võib see olla Kärt ise.

Praegu hakkavad Roonemaa ja Anvelt esmajoones tegelema toimetuse komplekteerimisega. "Olude sunnil on meil mõned vabad kohad," ütles Roonemaa ning lisas, et on kõigi praeguste "Radari" meeskonna liikmetega rääkinud ja kõik jätkavad senist tööd. Roonemaa julgustab endast teada andma inimestel, kes tunnevad, et sooviksid saate meeskonnaga ühineda. "Meil on vaja veel ühte tugevat ajakirjanikku," selgitas ta, et otsivad inimest, kes tunneks end hästi poliitika- ja majandusvaldkonnas.

Juba on pakutud mitmeid nimesid, kes kuulduste kohaselt on saatega ühinemas, teiste hulgas Roald Johannson ja Rasmus Kagge, kuid Roonemaa sõnul tegemist puhtalt spekulatsioonidega. "Mul oleks loomulikult väga hea meel selle üle," naeris ta, kuid kinnitas, et tegemist on esialgu siiski kuulujuttudega.

Juuni algul tuli uudis, et seni "Radari" peaprodutsendi ja saatejuhi rolli täitnud Marii Karell lahkub poolte kokkuleppel ametist.

Koos Karelliga lahkus ka "Radari" tegevprodutsent Siim Männik, kes on ühtlasi Karelli abikaasa. Samuti lahkusid Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv.