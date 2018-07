Eesti parim bänd saab Õllesummeril filmirežissööri käe all uue video

Juba üle kümne aasta eksisteerinud bänd toodab enda sõnul ainult hitte. "Rajasime lauda pööningule stuudio ning hakkasime kohe esimesest päevast alates hitte laduma. Inspiratsioon muusikaks tuleb meist endist – kui kohtume, siis toodame ainult puhast kulda," ei jää bändi liider Loida tagasihoidlikuks.

Abitsioonikas kooslus plaanib jõuda ka rahvusvahelisele turule. "Esmalt plaanime oma futuristliku biidiga vallutada kodumaa ja seejärel terve maailma. Õllesummeril lubame aga vinget lavashowd ning üllatusi, mis jäävad eluks ajaks meelde. Lisaks võivad kõige püssimad fännid ka meie musavideosse sisse jääda," andis Loida ülevaate lähiaja plaanidest.

Auhinnatud režissöör Triin Ruumet tutvus bändiga peol. "Olin siis mina Eesti peal niisama ringi tõmbamas, kui sattusin Valgemüra külasse. Polnudki sinna varem sattunud ega teadnud, et selline koht üldse olemas on, aga näe on. Noh väga lahe, läksin kohaliku turu peale kurki ostma ja siis seal see Loida oligi. Jäin mitmeks päevaks Valgemürasse pidu panema ja siis tunduski hea mõte poiste bändist hoopis filmi tegema hakata, nii nagu ikka need asjad tekivad – kuidagi elu ise inspireerib. Tundub väga lahe bänd, väga andekad kutid ja üldse oleks selliseid inimesi rohkem vaja," annab Ruumet vihjeid, et lisaks muusikavideole on bändist ka filmi oodata.

The Multinektar Boysi kuuluvad tuntud koomikud Tigran Gevorkjan, Mattias Naan ja filmimees Johannes Naan.