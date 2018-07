Spotify käib inimestele peale, et nad Drake'i uut albumit kuulaksid

Voogedastuskanal on pannud Drake'i näo mitmete, kui mitte kõigi oma avalehel olevate esitusloendite kuvapildiks, millest mõned – näiteks "Independent Ladies" ja "Best of British" isegi ei sisalda Drake'i muusikat, vahendab Music Feeds.

Igaüks võib oma Spotify'st järele kontrollida, aga Spotify tõesti tahab, et inimesed kuulaksid Drake'i uut albumit. Mitmed kasutajad peavad seda ahistavaks, aga ka naljakaks.

.@Drake has taken over Spotify as he's currently the face of every playlist on the streaming service. pic.twitter.com/b0dc4NQcmZ — Pop Crave (@PopCrave) June 30, 2018

Seeing Drake on virtually every Spotify playlist cover is funny as it is, but this one definitely takes the cake. pic.twitter.com/2WLZLqzmtJ — Chillhop Music (@Chillhopdotcom) July 1, 2018

Spotify: YOU WILL LISTEN TO DRAKE AND YOU WILL LIKE IT.



Me: But I want to....



Spotify: DRAKE. pic.twitter.com/xdxcej6bB5 — Dani Deahl (@danideahl) June 29, 2018

Drake'i viies album "Scorpion" ilmus reedel, 29. juunil.