Galerii: Balti jaama turul peeti Maasikafestivali

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Laupäeva hilisõhtul selgusid Uue Kunsti Muuseumis XXXII Pärnu Filmifestivali võidufilmid. Eesti rahvas hääletas ülekaalukalt parimaks dokumentaalfilmiks Rootsi filmrežissööri Erik Gandini dokumentaalfilmi "Mässaja kirurg". See on portree mässumeelselt kirurgist doktor Erik Erichsenist, kes pärast 30 aasta pikkust arstikarjääri oma kodumaal otsustab sealsest valitsevast bürokraatiast põgeneda peaaegu olematu meditsiiniga Etioopiasse.

