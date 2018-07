Damon Albarn: Kanye West kasutas Paul McCartney't lihtsalt ära

"Ma ei hakka Kanye Westist isegi rääkima. Kanye West püüdis Paul McCartney lõksu. Mulle ei istu selline ärakasutav koostöö: me räägime Paul McCartney'st, aga ta ju nii tähtis," märkis Albarn intervjuus Prantsuse väljaandele L'Obs, kui Kanye West teemaks tuli, vahendab The Independent.

"Kanye West hoolib ainult Kanye Westist ja kasutas McCartney nime, et saaks meedias siis öelda, et tal on koos McCartney'ga lugu. Pealegi, ta pani McCartney küll loo videosse, aga mitte loosse endasse," jätkas Albarn.

Koostöö tulemusena anti aastatel 2014–2015 välja singlid "All Day", "Only One" ja "FourFiveSeconds".

Loo "FourFiveSeconds" produktsiooni- ja kirjutusmeeskonda kuulusid nii McCartney kui ka West. Kuigi biitli häält loos kuuleb, on see kiirendatud ja jääb Westi vokaalide taustale, välja arvatud read We can run around ning How 'bout a mystery.

"Kanye West on üks neist inimestest, kes toitub teistest inimestest," märkis Albarn, süüdistades Westi teiste muusikute ärakasutamises üksnes oma hüvanguks.

Ta ütles, et ta isegi hoiatas McCartney't, et viimane ei teeks Westiga koostööd. "Ma saatsin McCartney'ile sõnumi, et ta hoiduks sellest, aga ta ignoreeris mind. Ta teeb, mis ta tahab, sest ta on Paul McCartney."

McCartney meenutas oma kogemust siiski positiivsemas noodis. "Ma nokitsesin oma kitarril ja Kanye kulutas palju aega lihtsalt arvutist Kimi piltide vaatamisele. Ma mõtlesin, et millal me siis muusikat kirjutama hakkame," kirjeldas McCartney kirjutamisprotsessi.

"Aga tuleb välja, et ta kirjutaski muusikat. Kim on tema muusa. Ta kuulas seda kitarririffi, mida ma mängisin ja muidugi ta oma mõttes teadis, et võiks seda kasutada, seega ta võttis selle, kiirendas seda ning kuidagi sai Rihanna sellele peale laulma. Rihanna on nagunii mu suur lemmik, nii et see otsus tuli ilma, et ma oleks pidanud midagi vastu ütlema," lisas McCartney.