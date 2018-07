Jim Carrey hakkab Siil Sooniku filmis pahalast mängima

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Carrey, kes tegeleb viimasel ajal palju maalimise ja joonistamisega, astus viimati üles Netflixi dokumentaalfilmis "Jim & Andy: The Great Beyond".

Robotnik – kes peaks olema tuttav kõigile, kel oli varastel 90ndatel videomängukonsool Sega Genesis – on eristatav oma lihava vormi ja suurte vuntside poolest. Seega on Carrey taolises kostüümis nägemine kindlasti omaette vaatepilt.

Kuigi Jim Carrey on viimasel ajal pealkirjades figureerinud rohkem oma inetute Trumpi-maalidega, ei tähenda see, et ta oleks näitlemist sinnapaika jätnud. Kahekordne Kuldgloobuse võitja naaseb ekraanile pahalase Dr. Robotnikuna Siil Sooniku filmis.

