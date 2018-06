Galerii: Retrobest sai hoo sisse

Retrobesti esimese päeva avas Tuberkuloited, kes pani esimesed saabujad ka kohe kaasa laulma. Nii sai Singer Vinger teatepulga üle võtta, mispeale hakkas rahvas veelgi valjemini laulma. Seejärel saabus lavale Mr. Happyman, kelle saatel ajarändurid järjest kõrgemale hüppama hakkasid. Lõunamaised rütmid tõi Pühajärvele The Gibson Brothers, kelle saatel ka esimesed salsasammud tehti. Oma 15. juubelikontserdiks tuli kokku tüdrukutebänd Nexus, kes tõestas, et rahval on nende laulud siiani meeles ja südames. Pealava õhtu viimased kaks välismaa artisti panid Pühajärve mahutavuse proovile. C. C. Catch ja E-Rotic tuletasid omal moel meelde keelatud aegu.

Rannalaval tegid diskot Tartu plaadikeerutajad Marko Kiljak, Vahur Kollom ja Cristo Rääbis. Kuldne Trio astus lavale koos tantsutrupiga Panter ja rohkeid üllatusi pakkus Caater. Kogu õhtut juhtisid Mart Juur ja Peeter Oja.

Laupäeval lähevad lavale Karavan, Baccara, Black Velvet, Anne Veski, Alphaville, Paradisio ja Bad Boys Blue.