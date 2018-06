Blink-182 bassist väidab, et andis mereväele nõu, kuidas Saddam Hussein tabada

Hoppus vastas nädala alguses ühe oma Twitteri jälgija esitatud küsimusele selle kohta, milline on kõige vähemusutavam lugu tema kohta, mis on tegelikult tõsi. Kõigi üllatuseks paljastas ta, et ta andis kord USA mereväe admiralile nõu, milline oleks kõige tõhusam viis Iraagi presidendi Saddam Husseini tabamiseks ja võimult kukutamiseks, vahendab NME.

On an aircraft carrier in the Persian Gulf, I told a Navy Admiral on his way to meet with the Joint Chiefs of Staff my ideas on how to capture Saddam Hussein. https://t.co/KsKmZM4DXo