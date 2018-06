Mari-Liis pöörastest 90ndatest: ühes maakõrtsis viskas üks naisterahvas mind suure vaasiga

"Ta palus, et ma võtaks kuus-seitse laulu kaasa ja ma ütlesin, et vabalt võin võtta. Tegelikult pidin kiiresti laule juurde kirjutama ja kui tema kodustuudiosse läksin ette laulma, pakkus ta, et teeme hoopis sinuga mõned lood linti," rääkis toona vaid 14-aastane Mari-Liis.



Tänu Caateri remiksidele kogus Mari-Liis kiiresti üle Eesti suurt tuntust. Ta rääkis, et verinoore tüdrukuna peokohtades esinemas käimine tõi kaasa ootamatuid kogemusi. "Ühes maakõrtsis viskas üks naisterahvas mind suure vaasiga, sest tema meespool pööras mulle ilmselt suuremat tähelepanu kui tema naisterahvas oleks soovinud."



Kümme aastat muusikaõpetajana töötanud Mari-Liis rääkis, et talle endale on tollest perioodist kõige südamelähedasem laulu "II dimensioon" esialgne variant, mida teatakse Caateri töötluse järgi, kuid algselt oli ballaad.



Kuula "II dimensiooni" aeglast versiooni saate 37. minutist.