Susan Sarandon vahistati valitsuse rändepoliitika vastu meeleavaldamise eest

Näitleja Susan Sarandon teatas, et ta oli üks umbes 600 naisest, kes vahistati sisserändajate toetuseks mõeldud istumisstreigil USA senati hoones.

Politsei teatel esitati neljapäeval 575 inimesele süüdistus ebaseadusliku meeleavaldamise eest, vahendab BBC.

Naised protestisid valitsuse rändepoliitika ja laste vanematest eraldamise vastu lõunapiiril.

Laupäevaks on planeeritud uued protestid.

Sarandon, kes võitis 1996. aastal Oscari filmi "Dead Man Walking" eest ja mängis ka 1991. aastal filmis "Thelma and Louise" ning 1987. aastal filmis "The Witches of Eastwick", teatas oma vahistamisest Twitteris.

Ta on kord varem vahistatud aastal 1999, kui protesteeris New Yorgis relvastamata Afro-Ameerika nooruki tulistamise vastu politsei poolt.

Demokraatide esindaja Pramila Jayapal, kes samuti vahistati, nimetas valitsuse rändepoliitikat laste suhtes julmaks.

Eelmisel nädalal allus president Donald Trump lõpuks publiku survele ja allkirjastas korralduse, millega lubatakse sisserändajate pered kinnipidamiskeskustes koos hoida.

Kuid kriitikud ütlesid, et korraldus ei puuduta neid peresid, kes on juba lahutatud. Vahemikus 5. mai kuni 9. juuni võeti oma vanematelt ära kokku 2342 last.