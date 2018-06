Kuula: Gorillaz avaldas uue albumi "The Now Now"

29. juunil jõudis kuulajate ette virtuaalansambli Gorillaz kuues album "The Now Now", mille kriitikud on praeguseks juba hästi vastu võtnud.

Kui Gorillaze eelmisel albumil "Humanz" lõi kaasa viisteist külalisartisti, siis uuel kauamängival "The Now Now" laulab Damon Albarn rohkem ise ning kaasa löövad vaid kolm vokalisti - Snoop Dogg, George Benson ja Jamie Principle.

Hetkel on Gorillaz uue albumi esitlustuuril, kus neid toetavad ansamblid The Internet ja Little Dragon.