Retrobestil esinema pidanud Chicane haigestus, programmi lisandus Caater

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Pühajärve ääres toimuval Retrobestil astuvad lavale artistid möödunud aegadest. Teiste seas esinevad ajastufestivalil Alphaville, C.C. Catch, The Gibson Brothers, Baccara, E-Rotic, Bad Boys Blue ja Paradisio. Eesti artistidest on esindatud Tuberkuloited, Singer Vinger, MR. Happyman, Nexus, Karavan, Black Velvet, Anne Veski ja Kuldne Trio koos Monika Tuvi tantsutrupiga. Retrobesti juhivad Mart Juur ja Peeter Oja.

Chicane'i lavaaeg ei jää artisti haigestumise tõttu tühjaks, vaid sel ajal annab rannalaval korraliku muusikalaengu Caater. Kõlavad legendaarsed laulud "O Si Nene" ja "Dance With You" ning silmailu pakub tantsutrupp Panter. Lisaks Caatri taustatantsule näitab showtrupp ajastufestivalil kolme kümnendi moe- ja tantsukava.

Täna pidi Pühajärve ääres toimuval ajastufestivalil esinema DJ Chicane, kuid artist teatas korraldajatele, et viibib haiglas ja on sunnitud esinemise ära jätma.

