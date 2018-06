Gunnar Loho Hovery Covery menust 1990ndatel: raha oli nii palju, et ei jaksanud lugeda

""Ära jahtu" oli Hovery Covery avalugu. Jaanuaris läks ta edetabelisaatesse "7 vaprat" ja veebruaris oli Vastsemõisa kultuurimajas Hovery Covery avapidu. Baar oli 74 ruutmeetrit suur ja me müüsime 925 piletit. Koridoris oli võimalik liikuda ainult külg ees," rääkis Loho. "Raha oli nii, et ei jaksanud lugeda. Ukse pealt anti ühe- ja kahekrooniseid. Ilus aeg oli, aga eks siis tulebki täiega panna, kui see aeg käis on. Niisama unistada pole mõtet.



1995. aasta suvel esines Hovery Covery suvetuuril koos Jami ja Code One'iga. "Helistan Aarne Valmisele ja pakkusin, et Hovery Covery võiks märtsis teha esinemise koos Jamiga. Valmis ütles, et meie bänd pole Jamile võrdne partner. Ütlesin talle, et varsti helistad sa mulle tagasi ja palud ise seda esinemist," naeris Loho. "Kolme nädala pärast helistaski Valmis ise ja pakkus, et teeme suvetuuri."



Estini tuntuima hiti "Esimene lumi" tegid Loho jaoks produtsendid Ivar Männik ja Ain Boltovski. "Saime Tallinnas kokku ja nad ütlesid mulle, et lugu ei tulnud hästi välja. Me ei võta sinu käest raha, aga anna meie hitikogumikule selle eest üks Hovery Covery lugu," rääkis Loho.



Hiljem autos kuulates tundus Lohole endale, et tegemist on siiski suure hitiga ning ta võttis ühendust Aidem Poti plaadifirma juhi Auris Rätsepaga. "Rätsep kuulas esimese salmi ja refrääni ära ja tahtis kohe oma kogumikule osta. Tavaliselt maksis lugu 5000, aga ma küsisin 7000 krooni. Ta maksis kohe raha ära."



Sajandivahetusel jõudsid meediasse ka meelelahutajatest abikaasade Gunnar ja Esta Loho tülid, mis päädisid lahutuse ja muusikalise koostöö lõpuga. Esta Erjemin ehk Estin kiitis Gunnar Loho professionaalsust, kuid tõi välja, et eraelu oli keerulisem. "Ta oskas raha teha, aga jagada ei osanud. Eks ma olin tol momendil sinisilmne. Ühel hetkel tundus mulle, et pole mõtet kannatada. Panin kolm prügikotti lasteriideid täis ning põgenesin, kui Gunnarit kodus polnud."



Gunnar Loho ei soovinud eraelu detaile meenutada, kuid rääkis, et pärast lahkuminekut tegi ta Estinile ettepaneku muusikalist koostööd jätkata. "Mina pakkusin välja, et teeme kolm aastat tööd. Sulle tuleb auto ja autojuht järele. Ma maksan üürid ja muu kinni, aga ta ei olnud nõus. Ja siis läkski nii, nagu kõik läks."