Pet Shop Boys soovib Tallinnas lava taha Darth Vaderit või ükssarvikut

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

"Põnevaid soove on aastate jooksul rohkelt kogunenud. Ville Valo soovis meilt näiteks öökullitopist, Hurtsi liikmed tahtsid suurt Mike Tysoni pilti ning Bastille tahtis ka pilti, kus bändi liige on tuntud Eesti inimesega voodis," jagas Tuvike näiteid, millega festivali korraldajatel muude asjade hulgas tegeleda tuleb.

Festivali ühe peakorraldaja Tarmo Tuvikese sõnul on ebatavalised soovid nii suurte artistide puhul küllaltki tavapärased. "Artistid tahavad veenduda, et festivali korraldajad saavad kõigega hakkama ja suudavad ka kõige väiksemate detailide eest hoolitseda. Näiteks Bastille' raideris oli kunagi üks vein, mida saab ainult ühest Prantsusmaa väikesest külakesest. Nad pärisid selle veini järele esimese asjana, kui lennukist väljusid," rääkis Tuvike.

