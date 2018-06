Jaan Elgula alustab uue kantrisaatega

"Juba alates 2005. aastast, mil ma Vikerraadios töötan, olen unistanud oma kantrisaatest ning on väga tore, et nüüd on unistus reaalsuseks saanud. Kunagi eelmise aastatuhande lõpus tegi Tiit Kõrvits samas stiilis saadet "Nostalgiline kantri", aga pärast seda ei ole kantrimuusika siin eraldi saatena kõlanud," rõõmustas Elgula.



Jaan Elgula eelistab uues saates eelkõige lähimineviku kantrimuusikat mängida, sest tema hinnangul jääb muusikastiili paremik just aastakümnete taha.

"Ma ei pea ennast vanaks, kelle noorusajal olid sead rasvasemad, rohi rohelisem ja muusika parem, kuid tänapäva kantrimuusika, mida USA inimesed kuulavad ja ostavad, on muutunud laialivalguvaks popiks, seda õiget hõngu ja hinge pole seal enam sees. Aga ma ei jäta jonni ja hoian tabelil silma ja kõrva peal, kui midagi hääd sealt kostab - annan kohe teada," põhjendas saatejuht.



Saates on oluline koht ka Eesti kantrimuusikal. Esimeses saates saabki kuulata legendaarseid Eesti meeslauljaid Artur Rinnet, Georg Otsa ja Voldemar Kuslapit, kes kõik esitavad ühe kantriloo.



Küsimusele, miks Jaan Elgula kantrit armastab, vastab ta: "Olen hinges romantik, kellele meeldib ilus meloodia ja loomulik harmoonia, vôrdleksin bluegrassi jazziga, kus kogu loo sees toimub hulgaliselt improvisatsiooni."



"Jaan Elgula on kodumaise kantri legend. Ligi neli aastakümmet armastatud ansambli Justament lauljana on Elgula kantrimuusika valdamise spektrit avardanud kuulajast ka looja ja esitajani. Usun, et kõik muusikasõbrad on tema uue ja kauaoodatud saate üle väga rõõmsad: Jaan Elgula muhe positiivsus ja teema sügavuti valdamine on kindlasti väga nauditav kuulamine," sõnas Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

Jaan Elgula saade "Kantri alati jääb" kõlab Vikerraadios suvistel laupäevadel kell 12.05.