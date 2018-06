Lepatriinu avaldas muusikavideo loole "Up the Sky"

Lepatriinu ehk Triinu Paometsa loole "Up the Sky" ilmus muusikavideo koostöös Josh Twisti ja Mart Varesega.

"Filmisime looduses ning unistasime, et saaksime ühe päeva jooksul erinevaid ilmastikuolusid kogeda: päikest, pilvi ja tormi. Õnneks elame Eestis ja saime täpselt, mida vaja. Lisaks saatis meid trobikond sääski, kohtasime lepatriinut, vaklu ja muid putukaid pealekauba," kirjeldas Lepatriinu võttepäeva.

Video uudishimulik peategelane kulgeb metsas aeg-ajalt teed kaotades. "Kuigi siht on silme ees, võib vahetevahel ära eksida ja sattuda rasketesse olukordadesse. Eks elu annab täpselt nii palju kui suudad vastu võtta, ja siis veel veidi," lisas Triinu.

"Up the Sky" režissöör Josh Twist ehk Aarto Hiiemaa on varasemalt teinud muusikavideoid Karl-Erik Taukarile, Karl-Kristjan Kingile, Lemon Fightile ja Laura Pritsile ning olnud ka Lepatriinu viimaste videote "Sensitive" ja "Coffee Break" autor. Operaator Mart Vares on teinud koostööd Reketi, Daniel Levi, Liis Lemsalu, NOËP'i, Tanel Padari ja paljude teistega.

Lepatriinu sai muusikakarjäärile hoo sisse Noortebänd 2016 konkursilt ning tänavu nomineeriti Eesti Muusikaauhindadel kahes kategoorias: Aasta indie-album ja Aasta debüütalbum.

Ühtlasi kuulub Lepatriinu eelmisest aastast Taani indie-plaadifirma No Angel Records artistide nimistusse. No Angel Records on varasemalt koostööd teinud ka artistidega nagu Avoid Dave, Rainer Ild, The Boondocks ja teised.