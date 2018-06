Chance the Rapper annab välja koostööalbumid nii Kanye Westi kui ka Childish Gambinoga

Chance the Rapper kinnitas, et tal on tegemisel nii Kanye Westi produtseeritav seitsmelooline sooloalbum kui ka koostööalbum Childish Gambinoga.

Esimene mainitud album tähendab, et Chance ühineb Pusha T, Teyana Taylori ja Nasiga, kellel tuli samuti viimase kuu aja sees välja Kanye Westi produtseeritud album. "Ma annan Ye'ga [Kanye Westiga – toim] välja seitsmeloolise albumi," ütles Chance intervjuus Peter Rosenbergile viimase saates "Open Late". Kuigi albumi ilmumisaega pole kindlaks määratud, märkis Chance, et nad peaksid sellega tegelema juulikuus, vahendab Pigeons and Planes.

Chance avaldas ka, et peagi ilmub tema koostööprojekt Childish Gambinoga, märkides, nad on sellega väga aktiivselt tegelenud. Erinevalt Kanye Westiga tehtavast albumist näib see olevat täispikk album. "Meil on praegu kuus lugu, mis kõik on megad. Aga ma arvan, et album tuleb pikem kui 14 lugu. Ma arvan, et sellest tuleb täispikk album."

Hiljem vestluse käigus ütles Chance, et muusikast, millega ta praegu tegeleb, on valmis umbes 30 protsenti, kuid ta ei andnud selget infot mitte ühegi ilmumiskuupäeva kohta.

Vaata intervjuud allpool. Intervjuu algab video 11. minutil.