Drake'i uuel duubelalbumil teeb postuumselt kaasa ka Michael Jackson

Michael Jacksoni vokaale on kasutatud loos "Don't Matter to Me", mille kaasautor on Paul Anka, kellega Jackson tegi koostööd varastel 80ndatel, vahendab Pitchfork.

Mariah Carey'i sämplit kasutavas loos "Emotionless" käsitleb ta Pusha T poolt loos "Story of Adidon" tehtud süüdistusi selle kohta, et Drake on oma last avalikkuse eest peitnud. "Ma ei peitnud oma last maailma eest, ma peitsin maailma oma lapse eest," räpib ta.

Drake adresseerib albumil ka räppari XXXTentacion hiljutist surma ja oma tüli teiste räpparite, Meek Milli ja Diddyga.

Albumil on 25 lugu, sealhulgas ka hitt "Nice for What" ning Drake'i uusim singel "I'm Upset".