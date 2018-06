ERR Menu soovitab sündmusi üle Eesti ja vanu filme

1. XVIII Pärnu Hansapäevad leiavad aset 29.juuni–1.juuli Pärnus Vallikääru aasal ja Munamäel. Sel aastal on keskaja ja pärandkultuuri festivali teemaks "Juurte juurde. Talu elu ja ilu", olles seotud Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaga.

Programmis on üle 70 kontserdi, esinejatega Eestist, Leedust, Soomest, Tšehhist, Venemaalt ja Valgevenest. Toimuvad ka etendused ning mitmesugused põnevad töötoad. Hansaalal on ehtsal taluõuel võimalik osaleda erinevates talutöödes.

Traditsiooniliselt tõstetakse hansaturul ausse vana aja ehe käsitöö ning selleaegne elulaad.

2. 28.-30. juunil kogunevad Türile rahvamuusikaansamblid ja pillimehed üle Eesti, et maha pidada üks mõnus õppelaager, mis lõppeb suure tasuta kontserdi ja simmaniga Türi lauluväljakul 30. juunil algusega kell 20.00.

Pillipeol osaleb rohkem kui 100 mängijat erinevatest Eesti rahvamuusikaansamblitest. Pillipeo korraldaja Juhan Uppini sõnul on Kesk-Eestis ka mitmeid kohalikke pillimehi, kes samuti ühise orkestriga liituvad.

"Teeme kolmel päeval proovi ja harjutame varem laialisaadetud lood selgeks, et anda kokkutuleku lõpetuseks laupäeval vägev kontsert. Lisaks on võimalik seda vahvat rahvamuusikute seltskonda vahetumalt kuulda reedel, 29. juuni õhtul kell 21.00 Türi kultuurikeskuse hoovis toimuval "Igamehe kontserdil"," sõnas Juhan Uppin.

Pillipidu 2018 on järg 2016. aastal toimunud Rahvamuusikapeole ning on käesoleval aastal üks suurim ja olulisim väljund laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele rahvamuusikutele.

3. Kolmapäeval, 4. juulil kell 19.00 näeb Coca-Cola Plazas Steven Spielbergi viie Oscariga pärjatud suurfilmi "Reamees Ryani päästmine".



1998. aastal valminud sõjafilmi tegevus leiab aset 1944. aasta Normandia dessantoperatsiooni esimestel päevadel. Kui ühest perest pärinevast neljast vennast hukkub kolm, otsustab Ameerika sõjaväe ülemjuhatus ainukese ellujäänud venna Ryani (Matt Damon) tagasi koju tuua.



Ainuke häda on selles, et Ryani asukoht pole täpselt teada. Teada on vaid see, et ta kuulub 101 õhudessantdiivisi, mis sooritas dessandi Caeni linna juures. Ryanit saadetakse päästma rühm sõdureid, mida juhib karastunud kapten Miller (Tom Hanks).



4. Neljapäeval, 28. juunil linastub üheks õhtuks kinos Sõprus "Köielkõndija" ("Man on Wire"). 2008. aastal valminud Briti dokumentaalfilmi režissöör on James Marsh.

7. augustil 1974. aastal astub noor prantslane Philippe Petit trossile, mis on ebaseaduslikult tõmmatud Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornide vahele. Kolmveerand tundi ilma julgestuseta köiel kõndinud, tantsinud, põlvitanud ja lamanud noormees vahistatakse, talle tehakse psühhiaatriline ekspertiis ning teda hoitakse enne vabakslaskmist vangiski. James Marshi dokumentaalfilmis näidatakse amatöörkaadreid trikiks valmistumisest, fotosid tegelikust sündmusest ja intervjuusid "sajandi kunstilise kuriteo" pealtnägijatega. Filmis on kasutatud briti nüüdishelilooja Michael Nymani muusikat. "Köielkõndija" pälvis 2010. aastal parima dokumentaalfilmi Oscari.

Sissepääs on tasuta.

5. 3. juulil toimub Vabaduse väljakul rahvusraamatukogu pop-up-päev.

Üritus algab kell 12 ja kestab kella 18ni. Kirjandusest, loodusest ja muust räägivad Aleksei Turovski, Mati Kaal ja Urmas Laansoo. Juttu puhuvad ka kirjanikud, teiste hulgas Karl Martin Sinijärv ning lastekirjanik Jaak Urmet ehk Wimberg. Muusikalise poole eest seisab sellel päeval hea kirjanik Jan Kaus.



Kohal on ka pop-up raamatukogu.