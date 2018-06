Kim Kardashian oli sunnitud promoma isehakanud popstaari, kes ostis tema maja

Marina Acton on rikas Ukrainas sündinud naine, kelle unistus on saada kuulsaks poplauljaks, kuid tema tõeline anne peitub hoopis meediastrateegias. Eelmisel aastal maksis Acton väidetavalt 17,8 miljonit dollarit – kõvasti üle turuväärtuse – Kanye ja Kim Kardashian Westi renoveeritud häärberi eest Bel Airi naabruskonnas Los Angeleses, vahendab SPIN.

Kuid selle juures oli üks konks: kinnisvaratehingu ühe tingimuse järgi pidi Kardashian veetma Actoniga aega ja aitama tal oma muusikat promoda. Pärast müügitehingu sõlmimist eelmise aasta novembris ilmusid meediasse pildid sellest, kuidas Kardashian ja Acton koos pidutsevad ja õhtust söövad. Kardashian postitas Twitterisse isegi sünnipäevaõnnitluse oma "ilusale sõbrale Marinale".

Happy Birthday my beautiful friend Marina! pic.twitter.com/d5ngvXBNej — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 6, 2017

Tookord eitas Acton igasugused majaostuga seotud tagamõtteid. "See on kunstipärane maja ja ma tahan sinna ehitada oma stuudio," ütles ta TMZ-ile. "See pole kuidagi seotud minu kui kuulsusega, mitte kuidagi." Ta nimetas 9000 m2 suurust maja "inspireerivaks", kuid tundub, et sellest ei tulnud siiski midagi välja: TMZ teatas kolmapäeval, et Acton on maja 18 miljoni dollari eest uuesti müüki pannud ja seda kõigest kuus kuud hiljem. Actoni sõnul ootab ta last ja vajab rohkem ruumi kui suudab pakkuda Westide endine kuue magamistoa ja kaheksa vannitoaga maja.

Pole selge, kust Acton selleks kõigeks raha sai. Teda on sageli nimetatud filantroobiks ja WhatsAppi kaasasutaja ning miljardäri Brian Actoni abikaasaks, kuid Brian on läinud nii kaugele, et kummutada igasugune info väidetavast abielust. Pealegi tundub ta olevat abielus kellegi teisega, kellega tal on täiesti eraldiseisev heategevusorganisatsioon. Marina Acton ise näib olevat oma Facebooki ja Instagrami konto ning heategevusorganisatsiooni kodulehe praeguste uudiste valguses kustutanud.