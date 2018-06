Kanye West tahab 52 nädalaga välja anda 52 albumit

West andis oma uusima albumi "ye" välja selle kuu alguses, kuid hiljutises intervjuus New York Times'i ajakirjanikule Jon Caramanicale viimase taskuhäälingus "Popcast" ütles West, et tahab välja anda veel muusikat, vahendab NME.

"Ta ütles, et ühel hetkel tahaks ta 52 nädala jooksul välja anda 52 albumit," rääkis Caramanica. "Võtke seda kuidas tahate." Westi kuuleb seda taskuhäälingule antud intervjuus ütlemas ajahetkel 48:30.

Pole selge, kui tõsiselt West öeldut võtab või kas tegemist oleks tema enda või ainult tema produtseeritud albumitega – nagu möödunud kuul välja antud Pusha T "DAYTONA" jt.

Samal ajal on Westi süüdistatud selles, et tema produtseeritud Teyana Taylori uue albumi "K.T.S.E." ühes loos kasutatava sämpli jaoks polnud West luba küsinud.

The Numero Group väidab, et albumil kasutatakse sämplit nende 2010. aastal välja antud Boddie Recording Company box set'ilt ja selle kasutamiseks ei ole luba küsitud.

Taylori loos "Issues/Hold On" kasutatakse sämplit, mis on kaver Billy Stewarti 1965. aasta loost "I Do Love You". Kaveri salvestanud autor on teadmata.

Numero Groupi kaasasutaja Rob Sevier ütles, et West ja Taylor oleksid pidanud sämpli kasutamiseks küsima luba – kuid mõlema muusiku esindajad ei ole ikka veel plaadifirmaga ühendust võtnud.