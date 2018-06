Inimesed usuvad, et "Simpsonid" on juba MM-i finaliste ette ennustanud

USA animasari "Simpsonid" on eetris juba aastast 1989 ning selle aja jooksul on tõeks saanud mitmed episoodid.

Nii on multifilm "ette ennustanud" Donald Trumpi presidendiks saamist ja Stephen Hawkingi surma.

Nüüd usuvad inimesed, et sarja peategelane Homer teab, kes satuvad vastamisi 2018. aasta jalgpalli MM-il, kirjutab The Independent.

1997. aastal linastunud üheksanda hooaja viiendas episoodis veedavad Simpsonid aega jalgpallimängul, kus Mehhiko ja Portugal otsustavad, kummast neist saab maailmameister.

Internet on nüüd kihama löönud fännidest, kes usuvad, et 15. juulil on Moskvas vastamisi just need kaks võistkonda.

Mehhiko pole MM-i veerandfinaali, rääkimata finaalist, jõudnud alates 1986. aastast.