Nika võttis uue artistinime ja avalikustas singli "Be Mine"

"Nikasid on nii palju ja selleks, et fännid mind teiste Nikade seast lihtsamini üles leiaksid, kutsuge mind edaspidi Nika Marulaks," ütles 22-aastane laulja. Uus laul "Be Mine" on tema esimene singel sel aastal ilmuvalt EP-lt.

"Ma kirjutasin selle laulu välismaal, olles eemal oma lähedastest. Tundsin, et kodust eemal olles tõeline armastus ainult kasvab. Kui oled kellegi enda kõrvale valinud, siis tuleb teda toetada, olla kannatlik ja uskuda, et üks päev te vallutate koos maailma," ütles ta.