Näitleja Terry Crews kirjeldas USA senatile antud tunnistuses oma väidetavat ahistamist

Kuigi 49-aastane näitleja ei nimetanud tunnistuse andmisel teda rünnanud Hollywoodi agendi nime, on Crews varem öelnud, et talendiagentuuri WME agent Adam Venit katsus ühel peol 2016. aasta veebruaris tema suguelundeid. Crews esitas Veniti vastu süüdistuse ja ütles lepingu WME-ga pärast juhtunu Twitteris avalikustamist üles. Venit on Crewsi ründamist eitanud, vahendab TIME.

"Rünnak kestis ainult mõned minutid, aga ta ütles mulle samal ajal, kui minu suguelundid tema pihus olid, et võim on tema käes," rääkis Crews teisipäeval senati komisjonile. "Et kõik on tema kontrolli all."

WATCH - @terrycrews full opening statement: "I am honored to use my platform and story to help create additional civil rights protections for survivors across the nation under the Sexual Assault #SurvivorsBillofRights."



Full video here: https://t.co/RGjyB1WSAm pic.twitter.com/ezi14zs3mY — CSPAN (@cspan) June 26, 2018

Crews ütles, et ta astus "The Expendables'i" filmifrantsiisist välja pärast seda, kui filmi produtsent palus tal süüdistuse Veniti vastu tagasi võtta. Selle aasta alguses ütles Crews, et filmi produtsent Avi Lerner, kelle viimase endine alluv oli samuti ta ahistamise eest kohtusse kaevanud, helistas Crewsi korraldusmeeskonnale, et öelda, et neil on võimalik "probleeme vältida", kui Crews võtab oma süüdistuse WME vastu tagasi. Lerner on tema kohta esitatud süüdistusi nimetanud "täielikuks valeks".

Oma väidetavat ründamist meenutades märkis Crews, et tema jaoks oli keeruline oma juhtumiga avalikuks minna.

"Mulle öeldi ikka ja jälle, et see ei ole ahistamine. Et see oli lihtsalt nali. Et see oli lihtsalt ulakus," rääkis ta. "Aga ma võin öelda, et ühe mehe ulakus on teise mehe alandamine. Ja ma otsustasin oma loo ära rääkida ja oma kogemust jagada, et olla solidaarne miljonite teiste ohvritega üle maailma. Anda mõista, et ma tean, kui raske on sellega avalikkuse ette tulla. Et mulle on rünnakuga kaasnev häbi väga tuttav."

"Ma tahtsin, et need ohvrid teaksid, et ma usun neid, et ma toetan neid ja et see juhtus ka minuga," lisas ta.