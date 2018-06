Mikk Mäe avaldas uue loo "Kuu"

Muusik Mikk Mäe, kes oli mõnda aega muusikamaailmast eemal, avaldas uue loo "Kuu", mille autoriks on Karl-Ander Reismann, kes on kirjutanud näiteks ka Vajé laulu "Laura (Walk With Me)".

Mikk Mäe on tegelikult ka vahepeal muusikaga seotud olnud. "Ma olen kõik need kaks aastat muusikat teinud, kuid olen rohkem loonud kui esitanud. Eks ikka sahtlisse on neid lugusid kirjutatud, kuid küll üks hetk tuleb ka nende avaldamiseks see õige aeg," sõnas ta ja kinnitas, et keskendus vahepeal ka õppimisele.

Väike paus oli Miku sõnul aga vajalik. "Kaks-kolm aastat tagasi oli päris ulmeline aeg, kõik juhtus nii kiiresti ning ega väga ei jõudnudki kõigest aru saada, mis toimus. Ma arvan, et see on natukene tingitud ka sellest, et olin ja olen siiski suhteliselt noor ning alles hakkan enda elu kujundama. Tundsin, et oleks mõistlik natukene hoog maha võtta ja olen rõõmus, et seda tegin."

Loo "Kuu" muusikavideo režissööriks on Georg Tulver.