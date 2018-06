Pildid: ansambli Bee Gees liige Barry Gibb löödi Buckinghami palees rüütliks

Muusik, laulukirjutaja ja produtsent löödi rüütliks tema teenete eest muusikale ja heategevusele, vahendas BBC. Sir Barry Gibb kinnitas, et uus staatus on tema jaoks veidi sürreaalne, kuid ta proovib sellega harjuda. "See on kõrge

"Ilma vendate pole ka mind siin," kinnitas Gibb ja lisas, et kui ta oleks kogu elu kirjutanud üksi muusikat, siis oleks sellest sündinud midagi täiesti teistsugust. "Pole küsimustki, et ma oleksin tahtnud seda päeva veeta koos oma vendadega."

Sir Barry Gibb teeb tänaseni muusikat, veel möödunud aastal astus ta üles Glastonbury festivalil.