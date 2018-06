Grammydel toimuvad muutused: neljas põhikategoorias on edaspidi kaheksa nominenti

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Põhikategooriates piiri tõstmine kaheksa nominendi peale tuleneb sellest, et aasta-aastalt on nendele kategooriatele aina enam kandidaate, kelle vahelt peavad Grammy liikmed valima, mistõttu jäävad paljud teosed tähelepanuta, vahendas Billboard . Muutus puudutab nelja kategooriat, kõigi ülejäänud 80 kategooria puhul jääb limiidiks viis nominenti.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel