Vikerraadio uus sari annab vastused, kuidas elada sajani, aga veel 90selt möllu teha

"See pole saade eakatest ega üldsegi ainult eakatele. Saadet peaksid kuulama kõik, eriti noored, kes tahavad elada pika ja tegusa elu, aga sealjuures olla terved ning õnnelikud ka veel 90-aastaselt," ütles saatejuht Marju Himma.

10-osaline saatesari kannab ebatavaliselt pikka pealkirja "Kuidas elada sajani, aga veel 90selt möllu teha", saate idee tekkis Vikerraadio eelmisel peatoimetajal Riina Rõõmusel juba mitme aasta eest. "Tänavu, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval on just õige aeg hea idee teoks teha," leiavad saate tegijad, ERRi ajakirjanikud Marju Himma, Allan Rajavee ja Linda Eensaar.

Saatesarja muudab lisaks haaravale teemale eriliseks helipildiline loojutustamine. "Tänase kuulaja kõrvale võib-olla veidi ebatavalisena pakume helipilte, mis aitavad tulla teemaga teisiti kaasa," usub Allan Rajavee.

Suvesarja esimeses osas esitatakse teadlastele küsimus: kuidas elada kiiret elu aeglaselt?

Sotsiaalse aja kiirenemist uurivad üle maailma paljud sotsiaalteadlased, teiste hulgas ka Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm ja infoteaduste lektor Krista Lepik. Allan Rajavee uurib neilt, miks me tunneme, et aega ongi pidevalt vähem ning mis seda põhjustab. Lisaks käib Rajavee kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa vastuvõtul, et selgitada välja, kuidas hoida vaimset tervist aja kiirenemise mõjude eest.

Lisaks aja kiirenemise teemale uuritakse sarjas, mis teeb elu õnnelikuks, kuidas karastada tahtejõudu, kuidas saada eluks ajaks targaks jpm.

Saade on Vikerraadios eetris kümnel teisipäeval kell 10.05 ja kordub laupäeviti kell 17.05. Saate autorid on Marju Himma, Allan Rajavee ja Linda Eensaar, helioperaator on Maris Tombach.

Saatesarja eel- ja täiendlood ilmuvad ERRi teadusportaalis Novaator. Saate koduleht on leitav Vikerraadio kodulehelt.