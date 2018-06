XXXTentacioni singel "Sad!" tõusis pärast räppari surma Billboard Hot 100 edetabeli tippu

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Marko Matvere meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et 1990ndate algus oli isegi Eesti tippnäitleja jaoks majanduslikult nii karm aeg, et Väikeste Lõõtspillide Ühingu tegevus aitas tal perel hinge sees hoida.

"Sad!" anti välja plaadifirma Bad Vibes Forever alt ja see on järjekorras 1075. top 1 singel Hot 100 edetabeli 59-aastase ajaloo jooksul (ühtlasi ka XXXTentacioni esimene), samuti juhib see Nielsen Musicu järgi voogedastuskanalite lugude tabelit, tõustes 21. juunil lõppenud nädala seisuga 34. kohalt 264 protsenti 48,9 miljoni voogesituseni USA-s.

Ta on esimene artist, kes tõuseb postuumselt Hot 100 edetabeli tippu pärast The Notorious B.I.G.-i ja tema singlit "Mo Money Mo Problems" aastal 1997, vahendab SPIN .

