Video ja galerii: Gaudeamuse öötantsupidu valguse ja tule etendusega

Lavastuse idee oli kantud Juhani Pütsepa loost, mis räägib noorest mehest ja naisest, kes armuvad, kuid kellel ei lasta koos olla. Nende armastus toob kaasa ridamisi seikluslikke ja müstilisi sündmuseid, millest sünnib jaanipäeva lõkete traditsioon. Kogu etenduse jaoks oli Tartu Tamme staadionile nelja olumpiabasseini suurune hiigellava ja suur valguspark.

"Sellise lavastuse puhul ei saa teha proove nii nagu tehakse teatrites, kus on võimalik protsessi ja tervikut pidevalt jälgida. "Jaaniöö müsteeriumi" valgus, üle tuhande esineja ning kogu juurde käiv masinavärk oli lihtsalt niivõrd mastaapne, et ettevalmistus pidi toimuma eri kohtades ja erineval ajal. Ka tantsijad ja tantsujuhid on ju eri riikidest. Eile toimunu oli ka minu jaoks üks suur jaaniöö ime. Pidin lavastust mängima läbi enda peas ja uskuma, et idee ka päriselt töötab. Loomulikult, oli mul palju kahtlusi, et kas kõik elemendid koos töötavad," kommenteeris "Jaaniöö müsteeriumi" lavastaja Renee Nõmmik.

"Oli meeliülendav lõpuks ometi näha seda tervikut. Ma olen tõesti õnnelik ning tänan kõiki lavastustoimkonna liikmeid ja esinejaid," lisas Nõmmik.

Tamme staadionile ehitatud hiigellaval astus üles 407 Eesti tantsijat, 621 lätlast ja 419 Leedu üliõpilast. "Jaaniöö müsteeriumi" lavastaja on Renee Nõmmik, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres ning valguskunstnik mitmel aastal Aasta Valgustaja tiitli võitnud Meelis Lusmägi.

Gaudeamuse festivali lõpetab täna ühe suure tähtsündmusena kell 16.00 Tartu lauluväljakul algav laulupidu ja kontsert-etendus "Jaanipäeva laulud", mis kannab osalejad läbi kolme Balti riigi jaanipäeva traditsioonide ja 1000 aasta suviste pööripäevade. Üles astuvad Eest, Läti ja Leedu parimad tudengikoorid ja -orkestrid. Korraldajad soovitavad järjekordade vältimiseks piletid ette osta.

EV 100 programmi kuuluv Gaudeamus ühendab jaanipäeva traditsioonid, valguskunsti, muusika, koorilaulu ning tantsu eriliseks vaatemänguks, mille sarnast pole Tartus varem korraldatud.

Vaadake ka videot.

Projekti toetavad EV100, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Tartu linn, Rektorite Nõukogu, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Eesti Rahva Muuseum.