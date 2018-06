Juulis esineb esmakordselt Eestis Kanada filharmoonia kammerkoor Grand Philharmonic Choir

5. ja 9. juulil annab Tallinnas ja Tartus tasuta kontserdi Kanada üks tuntumaid täiskasvanute segakoore Grand Philharmonic Choir kavaga "Music to Make the Spirit Soar".

Pika ajalooga koori esituses võib teiste seas kuulda loomingut parimatelt Baltimaade ja Kanada heliloojatelt, klassikalisi pärle Mendelssohnilt ja Brahmsilt ning ka kuulsate Vene heliloojate Rachmaninoffi ja Ippolitovi muusika.

Koori juhatab maestro Mark Vuorinen, kes on muuhulgas Ontario Kunstinõukogu preemia Leslie Bell Prize in Choral Conducting 2016. aasta laureaat. Muusikat on ta õppinud Wilfrid Laurieri ülikoolis, Yale'i Ülikooli vaimuliku muusika instituudis ja Toronto Ülikoolis.

Varem on Vuorinen dirigeerinud paljusid esmaettekandeid ja paljude heliloojate, sealhulgas John Burge'i, Timothy Corlisi, Robinson McLellani ja Tawnie Olseni, tööde esmaesitlusi Kanadas. Tema hiljutiste kontserdite hulgast võib esile tuua Benjamin Britteni "War Requiem", Arvo Pärdi "Credo" ja Richard Einhorni filmimuusika "Voices of Light" tummfilmile "The Passion of Joan of Arc".

Ontario provintsist Kitchenerist pärit Grand Philharmonic Choir'ijuured ulatuvad 19. sajandisse, kui linn kandis veel nime Berlin. Kohaliku elu lahutamatu osa oli laulupidu, mis meelitas kohale tuhandeid inimesi ning millest arenes omakorda välja seni kestev austus koorimuusika vastu.

Muusikaarmastus, uuendusmeelsus, siirus ja sõprus on väärtused, mida Grand Philharmonic Choir'iliikmed on hinnanud koori loomisest saati. Koori pikaajalise ja intensiivse töö tulemuseks on arvukad kontserdid nii kodumaal kui välisriikides, esinemised tuntuimatel festivalidel, kontserdimajades, kirikutes ja vabaõhulavadel, koostöö tuntuimate kooride ja orkestritega, mitmed auhinnad ja tunnustused.