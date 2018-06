Galerii: Pühajärve Jaanitule esimene päev pani rahva pidutsema

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Marko Matvere meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et 1990ndate algus oli isegi Eesti tippnäitleja jaoks majanduslikult nii karm aeg, et Väikeste Lõõtspillide Ühingu tegevus aitas tal perel hinge sees hoida.

Pühajärve Jaanituli 2018 on hoo sisse saanud. Esimesest päevast võtsid osa tuhanded pidulised, kelle ette astusid armastatud kodumaised artistid. Õhtule pani efektse lõpu maailmatuntud Example.

