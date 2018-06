Ando Kiviberg ja Jaanus Jantson: veerandsada aastat tagasi poleks uskunud, et folk saab nii popiks

Viljandi Pärismusmuusikafestivali pealik Ando Kiviberg rääkis, kuidas tema mõttekaaslased tundsid, et elavad folgivankrit vedades justkui paralleeluniversumis. "Toona oli periood, kui inBoil jagas kõigile lahedaid rinnamärku, kus oli vaibaklopats ja sellel punane keelumärk peal. See tundus väga tore. Kui praegu seda diskotümpsu üle kuulata, on mõni nii halb, et on juba peaaegu hea, aga valdavalt on see minu arvates Eesti muusikaloos piinlik periood."



1993. aasta mai keskel toimus Viljandi folgi õigusjärgne eellane Pärismusmusa, mis tõi Viljandi laululavale Justamendi, Kukerpillid, Jääääre ning palju teisi armastatud artiste, kes veidigi rahvamuusikaga oldi seotud. "Piletiga pealtvaatajaid oli vaid 200, aga kõige olulisem oli see, et kõik käisid ja rääkisid, et see on nii äge asi ning tuleb veel teha."



Jaanus Jantson ansamblist Untsakad meenutas, et paarkümmend aastat tagasi poleks ta praegust folgibuumi kuidagi osanud ette ennustada. "Kui keegi oleks öelnud, et tuleb bänd, kus on kitarr, torupill ja trumm ning hullutab kontsertidel kümmet tuhandet inimest, siis poleks ma seda mingil juhul uskunud," viitas Jantson ansamblile Trad.Attack!.