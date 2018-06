Gaudeamusele on kogunenud tuhanded tudengid Balti riikidest

Üliõpilaste laulu- ja tantsufestivaliks Gaudeamus on Tartusse kogunenud 4500 tudengit Balti riikidest, kes kolme päeva jooksul annavad mitu etendust.

Avaetendus toimub reede hilisõhtul Emajõe ääres, kus tuleb ettekandmisele Carl Orffi "Carmina Burana". Nii teose ettekandmisel kui ka teistel festivali etendustel saab näha uhket valgus- ja tulesõud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avaetendust väisavad president Kersti Kaljulaidi poolt Tartusse külla kutsutud Läti, Soome, Gruusia, Islandi ja Poola presidendid.

Kuivõrd Gaudeamus toimub jaaninädalavahetusel, on kogu festivali programm üles ehitatud suvisele pööripäevale. Nii kõnelevad Balti riikide jaanitraditsioonidest laupäeva õhtul toimuv tantsupidu "Jaaniöö müsteerium" kui ka laulupidu "Jaanipäeva laulud" pühapäeval.

Gaudeamuse avatseremoonia toimus Kassitoome orus, kus esinesid orkester ja kolm koori Balti riikidest. Seejärel süüdati peo tuli.

ERR-i Tartu korrespondent Ege Tamm rääkis, et avatseremoonia toimus Kassitoomel, kuna see on koht, kus Gaudeamuse festival 1956. aastal esimest korda toimus.

Avatseremoonia pealtvaataja tõdes, et kui Tartus on tudengivaimu tunda aastaringselt, siis Gaudeamuse puhul on seda veel rohkem tunda. Tema sõnul paistavad festivali ajal ka välistudengid rohkem silma.