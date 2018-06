MTV toob eetrisse uusversiooni animesarjast "Daria"

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas oma Instagrami kontol, et sünnitas neljapäeval tütre. Tegu on tema esimese lapsega.

"Daria" uusversioon on osa MTV uuest produktsiooniüksusest MTV Studios, mis keskendubki uusversioonidele. Lisaks "Dariale" toob MTV Studios ekraanile uusversiooni sarjast "The Real World", "MADE" ja ulme animesarjast "Aeon Flux", mis tehakse ümber elavettekandeks. Väljaande Deadline andmeil üritatakse sarjad saada ka voogedastusplatvormidele nagu Hulu, Netflix ja Apple.

Pressiteates märgiti, et uus "Daria" taasluuakse kangelanna Daria Morgendorfferi ja ühe tema parima sõbra Jodie Landoni silmade läbi. Pressiteates kirjeldatakse, et "need kaks noort tarka naist astuvad maailmale vastu oma tuttavliku satiirilise hääletooniga, ehitades samal ajal ümber arusaama popkultuurist, sotsiaalsetest klassidest, soost ja rassist", vahendab Pitchfork .

MTV toob eetrisse uusversiooni armastatud animeeritud situatsioonikomöödiast "Daria". Uus sari kannab nime "Daria & Jodie" ja selle autor on Grace Edwards, kes on muu hulgas töötanud ka sarjadega nagu "Inside Amy Schumer" ja "Unbreakable Kimmy Schmidt".

