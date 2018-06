Marko Matvere töötas 1990ndatel nii laulja, näitleja kui ka tislerina

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas oma Instagrami kontol, et sünnitas neljapäeval tütre. Tegu on tema esimese lapsega.

"Olin teatris tisler ja ühel hetkel oli selline seis, et hommikul kell 7.00 läksin töökotta, kell 11.00 läksin näitlejana proovi, kell 15.00 läksin kuni õhtuse etenduseni puutöökotta. Pärast õhtust etendust läksin veel töökotta ja läksin viimase bussiga koju. Ja reede-laupäeva öösel ma puutöökotta ei pääsenud, sest lõbustasin teises Eesti otsas ansambliga rahvast," rääkis Matvere. Väikeste Lõõtspillide Ühing loeb oma tegevuse alguseks 1989. aasta jaaniõhtut. "Kuna oli väga vaene aeg, siis mäletan, et mängisime viis tundi pilli ja saime selle eest igaüks pudeli viina. Toona tundus see igati õiglane tasu."

Marko Matvere meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et 1990ndate algus oli isegi Eesti tippnäitleja jaoks majanduslikult nii karm aeg, et Väikeste Lõõtspillide Ühingu tegevus aitas tal perel hinge sees hoida.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel