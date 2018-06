Külad ootavad juubeliaasta jaanipäevale

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas oma Instagrami kontol, et sünnitas neljapäeval tütre. Tegu on tema esimese lapsega.

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk kutsub jaanikut just kodukülas või ka kunagises kodukülas tähistama. "Väga tähtis on tunnetada oma juuri, et ei kaoks side kogukonnaga. Mis võiks olla parem põhjus kui Eesti väärikal juubeliaastal sõita jaanipäevaks kunagisse kodukülla, saada osa külaseltsi tegemistest, kohtuda inimestega ja koguda muljeid. Ka lastele saab sellest kindlasti põnev päev, mida aastaid hiljemgi meenutada," leiab ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel