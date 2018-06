ETV näitab valikut XXXII Pärnu dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali filmidest

Tänavuse filmifestivali programm toob fookusesse Läänemere-äärsete põlisrahvaste omariikluse 100-aastaseks saamise puhul nende piirkondade kultuuriruumi ajaloo, traditsioonid ja tänapäeva. Kava on koostatud autoripõhiselt. Igast riigist valiti välja huvitavamad dokumentalistid, kelle värskemad linateosed vaatajateni tuuakse. Filmidele eelneb kommentaar.



Traditsiooniliselt selgitatakse hääletuse teel välja ka televaatajate lemmik. Filmide poolt saab hääletada ERR.ee keskkonnas alates esmaspäevast, 25. juunist.



Pärnu filmifestivali pidulik lõpetamine toimub 30. juunil kohe pärast viimase filmi eetrisolekut ja sellele saab otseülekandes kaasa elada portaalis ERR.ee.

ETV erisaade festivali lõpetamisest jõuab vaatajateni 1. juulil kell 19.05. Kokkuvõttev saade annab teada, millised filmid said festivalil pärjatud, kohtutakse autoritega ja selgub ka televaatajate lemmikfilm. Režissöör Rait Roland Veskemaa, saatejuht-toimetaja Janet Õunapuu, produtsent Jaak Tammearu.



ETV ekraanile jõuavad:



25. juunil kell 21.35

"Mässaja kirurg" ("The Rebel Surgeon", Rootsi 2017), režissöör Erik Gandini.

Pärast 30 aasta pikkust arstikarjääri Rootsis lendab doktor Erik Erichsen koos medõest abikaasaga peaaegu olematute ravivahenditega Etioopiasse, et väikeses välihospidalis abivajajaid opereerida. Peagi on tema vastuvõturuum patsientidest tulvil ja igapäevatöö lahutamatuks osaks saab käepäraste töövahendite leiutamine või ostmine ehitusmaterjalide kauplusest. Erik Erichsen mässab varavalgest hilisõhtuni, opereerib päevas sadu patsiente ja laeb endasse elujõudu trompetit puhudes.



26. juunil kell 21.35

"Lendavate munkade pühakoda" ("Flying Monks Temple", Läti 2017), režissöör Žanete Skarule.

Hiina ärimees Quanqi Zhu otsustab Püha Songshani mäe jalamile püstitada pühakoja. Hoolimata keelebarjäärist kujuneb mehe lähimaks mõttekaaslaseks Läti arhitekt Austris Mailitis. Templi kerkides tuleb selle loojatel leviteerida kultuuriliste erinevuste, vastandlike tõekspidamiste ja isiklike ambitsioonide vahel.



27. juunil kell 21.35

"Kimääride sõda" ("The War of Chimeras", Ukraina 2017), režissöörid Anastasiia ja Mariia Starozhytska.

Autoportreeline lugu armastusest, sõjast ja surmast. Autor Anastasiia Starozhytska ning tema sõdurist sõber Valerii Lavrenov jäädvustavad oma armastust sõtta kistud kodumaal, jagavad kirkaid tundeid ja intiimseid hetki vaatajatega. Nad on noored ja mässumeelsed, unistavad kooselust ning usuvad, et armastus võidab vägivalla.



28. juunil kell 21.35

"Kodutute maa" ("Ziemia bezdomnych", Poola 2017), režissöör Marcin Janos Krawczyk.

Isa Paleczny pühendus kodutute aitamisele ja tuli mõttele ehitada purjekas, et oma hoolealused ümbermaailmareisile viia. Kui munk 2009. aastal suri, otsustasid hullumeelse idee elluviimist jätkata tema sõbrad. Filmi peategelaseks on keevitaja Sławek, kelle mässav hing ja energiast pakatav tahe aitavad ideel teostuda.



29. juunil kell 21.35

"Thori saaga" ("Thori saga", Taani-Island 2011), režissöör Ulla Boje Rasmussen.

Taanlasest Thor Jensenist, kes suundus 14-aastase orvuna Islandile ametit õppima, saab XX sajandi algupoolel saareriigi majanduse ja iseseisvumise üks võtmefiguure. Neli põlve hiljem astub esiisa jälgedes Björgólfur Thor Björgólfsson, kes pärast edu maailmamajanduses teeb suurinvesteeringu Islandi pangandusse, suutmata ette näha peatset krahhi. See on lugu erakordsest Islandi perekonnast ja mässavast Björgólfur Thorist, kes püüab päästa saareriigi majandust hävingust.



30. juunil kell 21.35

"Pavlenski. Alasti elu" ("Pavlensky. Life Naked", Venemaa-Läti 2016), režissöör Darja Hrenova.

Pjotr Pavlenski, kaasaja Venemaa kõige mässumeelsem kunstnik, on valinud oma performance'ite väljendusvahendiks enda keha ja selle deformeerimise. Kunstniku kinninõelutud huuled ja okastraati mähitud alasti ihu Kremli ees on valulik reaktsioon riigis üha kasvavale autokraatiale.