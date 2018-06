Keskaja päevad toovad Viljandisse soontemudija ning kristallikoja

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern teatas oma Instagrami kontol, et sünnitas neljapäeval tütre. Tegu on tema esimese lapsega.

Keskaja päevad Viljandi ordulinnuses kannavad sel aastal nime "Keskajapidu üle kogu Liivimaa ja Österlandi". Üritust korraldab Bonifatiuse Gild MTÜ, mille põhieesmärgiks on on keskaegse hansaliikumise ja –traditsioonide tutvustamine ning propageerimine, keskaja hansa-alaste teadmiste ja oskuste arendamine ning edasiandmine koolinoortele ja teistele keskaja kultuurist huvitatuile.

Keskaja turule on tulemas 50 kauplejat, kes pakuvad käsitööd ning toitu. Püsti on pandud nii soontemudija, kristalli-, nõia- kui ka käejoontekoda. Inimesi veavad hobuvankrid, rahvast lõbustavad narrid, legende räägivad palverändurid, laval astuvad üles muusikud koos tulevärgiga, kõrtsis pakutakse ehtsaid keskaegseid roogasid ja toimub ka tõeline pidusööming.

