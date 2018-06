Noor muusik Andreas Poom: nootidega ma väga ei tegele

14-aastane Andreas Poom käis külas saates "Suvehommik!", kus ta rääkis sellest, kui palju ta igapäevaselt muusikaga tegeleb, ning esita ka oma lemmilugu Foster the People "Pumped Up Kicks".

Noor muusik Andreas Poom kinnitas "Suvehommikus", et kuigi Mart Poomi pojana võiks eeldada, et ka tema tegeleb pidevalt jalgpalliga, siis nii see ei ole. "Suuremaid mänge ma vaatan, aga ma pole tundnud kunagi huvi, et minna jalgpallitrenni, alati olen pigem muusikaga tegelenud."

"Ma ei näe end midagi muud tehes, muusika on see, mida ma olen alati tahtnud teha," sõnas Poom ja lisas, et harjutab iga päev kitarrimängu. "Nootide ega heliridadega ma väga ei tegele."