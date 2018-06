Saaremaal süüdati vihmas suur jaanituli

ERR-i Saaremaa korrespondent Margus Muld viibis neljapäeva õhtul Kaarma jaanitulel. Kella 21 ajal olid jaanipeolised veel tule ootuses.

"Aktuaalne kaamera" uuris, miks saarlased jaanitule tegemisega nii vara pihta hakkasid.

"Vist see, et ega see Saaremaa nii väike polegi kui kaugelt mandrilt paistab - meil tehakse jaanide aegu siin üle poolesaja jaanitule ja et kõik ikka igale pole kohale jõuaksid, alustataksegi nendega varem ja et jätkutks kõigile kuhu minna," selgitas Muld.

Kaarma jaanitulel olnud saarepiigad kinnitasid, et nemad kavatsevad tänavu kolme jaanipidu külastada. Sõnajalaõie otsimiseks soovitavad saarepiigad aga kogu aeg valmis olla ning mitte jätta seda viimasele hetkele.