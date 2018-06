Suvepealinna tiitli andis Pärnule üle Tallinna linnapea Taavi Aas.

Aas andis Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusele üle vastava tunnistuse, kus kirjas, et Pärnu on suvepealinn alates tänasest, 21. juunist kella 13.07-st kuni 23. septembri kella 4.54 ni.

"Türi on tänavu kevadpealinna tiitlit kandnud viisil, mis on lati Pärnu jaoks väga kõrgele tõstnud. Täna anname teatepulga üle Pärnule lootuses, et ta annab meile kuldse suve, sooja päikese ja parimad emotsioonid. Kuid võin kinnitada, et ka Tallinnas on hulgaliselt väga meeldivaid võimalusi suve veetmiseks, olgu selleks meie pargid, rannad või haaravad kultuuriüritused. Kaunist suve kõigile!" ütles Aas.

Suvepealinna tiitli üleandmise tseremoonia toimus Pärnus, Rüütli platsil. Üritusel osalesid tavakohaselt teistegi teemapealinnade esindused. Pärnu on kandnud Eesti suvepealinna tiitlit alates 1996. aastast, seega on Pärnu tseremoniaalne suvepealinn juba 22. aastat.

Õhtusel kontserdil esinevad Pärnu Linnaorkester & Glamband, solistid on Elina Nechayeva, Aija Vitolina (Jelgava), Martynas Kavaliauskas (Šiauliai) ja Merlin Kivi (Pärnu). Dirigendipuldis on Raitis Ašmanis (Šiauliai).

Tiitel anti üle vastrenoveeritud Rüütli platsil. 1,3 miljonit eurot maksma läinud ümberehitusega sai kaasaegse ilme nii linna keskväljak kui ka sellega külgnevad tänavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaku erinevad tasapinnad kaotati ning väljakuäärsele Rüütli tänava lõigule paigaldati pollarid, millega ürituste ajal saab seal liiklust piirata.

Ajatelje kaudu ühendati Eesti riigi rajajatele pühendatud monument Kuninga tänava põhikooli ees ja Eesti Vabariigi väljakuulutamise monument Rüütli platsil.

Pärnu linnakunstnik Janno Poopuu selgitas, et linnaruumis soovitakse rõhutada seda, et Eesti Vabariik kuulutati välja Pärnus.

ERR-i Pärnu korrespondent Silvia Sool ütles, et suvi on Pärnus üritusterohke. "Palju rahvast, palju meeldivaid kohti, kus Pärnus käia. Pöidlad pihku, et suvi Pärnusse pidama jääks," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale."