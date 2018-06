"Terevisioon" värskeneb sügisel: Martin Veismani vahetab välja Owe Petersell

Sügishooajast alustab ETV "Terevisiooni" saatejuhina legendaarne raadiohääl Owe Petersell. 2017. aasta Kuldmikrofoni laureaadi jaoks on televisiooni hommikuprogrammi juhtimine uus ja põnev väljakutse.

Peterselli sõnul oli ETV pakkumine ootamatu, aga kindlasti positiivselt ootamatu. "Kuivõrd olin mitmed kuud meediast eemal ja alles äsja alustasin taas raadiotööd, siis on muutused päris suured. Arvestades kogu "Terevisiooni" toetavat meeskonda, usun et saame ühiselt hakkama ja muidugi püüan selleks anda oma parima," ütles ta.

"Võib poolnaljatamisi öelda, et olen nüüd "saba ja sarvedega" meedias tagasi," lisas Owe, vihjates vahepealsele pausile Elmari raadiost lahkumise järel eelmise aasta septembris.

ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnul on tal väga hea meel, et Owe nõustus liituma "Terevisiooni" saatetiimiga. "ETV hommikuprogramm on kümnete tuhandete Eesti televaatajate päeva esimeseks infokanaliks. Siit saavad nad eesootavaks kaasa teadmise Eestis ja maailmas toimuva kohta. Meie jaoks on väga oluline sündmuste tausta ja seoste avamine inimlikult, lihtsal ja soojal moel."

"Mulle tundub, et empaatiline suhtumine kaassaatejuhtidesse, intervjueeritavatesse ja televaatajatesse on Owele loomuomane. Sestap usun, et ta pälvib kiiresti televaatajate poolehoiu ja armastuse," lisas Kala.

22. juuni hommikul läheb eetrisse selle hooaja viimane "Terevisioon". Hooaeg lõpetatakse telemajast väljas – Lahemaa rahvuspargis Oandu lähistelt. Eetris on kõik saatejuhid: Katrin Viirpalu, Piret Järvis-Milder, Reimo Sildvee ja Martin Veisman. Martini jaoks on see saade hommikuprogrammi saatejuhina viimane.

Veismani sõnul ei oleks ta uneski ette kujutanud, milline väljakutse on juhtida varahommikul otse-eetris kahetunnist telesaadet. "Tänan sügisese hulljulge pakkumise eest Urmas Vainot. Aasta oli tormiline, ma hindan väga kõrgelt ühtehoidvat toimetust ja tehnilist meeskonda. Mul on olnud au teiega koos töötada. Jätkan disainifirma juhtimist ja olen enam kui kindel, et varsti kohtume taas ekraanil," ütles Martin Veisman.

"Martin panustas aasta jooksul "Terevisiooni" suure hulga oma aega ja nooruslikku energiat. Aitäh talle selle eest! Ka mina usun, et televaatajad näevad Martinit tulevikuski," ütles Peep Kala.

Owe Peterselliga on enne ETV sügishooaja algust võimalik kohtuda reedeti kell 16-18 Vikerraadios saates "Owe Peterselli Show".