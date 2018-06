ERR-i pühadekavas on võidupüha paraad, hea eesti muusika ja valik kodumaist filmiklassikat

ETV-s jõuab 23. juunil kell 10.55 eetrisse võidupüha paraad, mis peetakse tänavu Tallinna lauluväljakul. Kaitseliidu 100. aastapäeva puhul on rivis kõik Kaitseliidu struktuuriüksused: Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred, Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja kõik malevad. Lisaks kaitseliitlasele võtavad paraadist osa ka liitlasüksused. Otseülekannet kommenteerivad Andres Kuusk ja Erik Reinhold, reporter on Anna Gavronski. Režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Lii Kuldmäe. Paraadi saab otsepildis jälgida ka portaalis ERR.ee, kus on kättesaadavad ka ülevaatlikud fotogaleriid.



Pärast paraadi, kell 12.10 näitab ETV saadet "Kohtumine Roman Toiga" - Margus Saare tehtud intervjuud karismaatilise koorijuhiga aastast 2014. Kell 13.05 on eetris "Minu laulu- ja tantsupidu" ja vaatajatel on võimalik meenutada, milline oli XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" peo tegelike kangelaste, osavõtjate, silme läbi. Kell 13.50 toob "100 Eesti hetke" meid Eesti Vabariigi algusaastatest tänasesse päeva. Kell 21.20 on eetris legendaarne film "Keskea rõõmud", õhtut jäävad lõpetama kell 23.30 algav ETV live: Curly Strings ning mängufilm "Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta", mis algab kell 00.30.



24. juuni hommikul kell 10.10 loob meeleolu 1983. aastal valminud mängufilm "Nipernaadi", õhtul kell 20.00 jõuab ekraanile Soome dokumentaalfilm "Eesti vabaks! Rokifestival, mis ei lõppenud". See on lugu Soome rokitähtedest, kes läksid 1988. aastal NSV Liitu esinema ja sattusid kitarr käes poolkogemata võitlema vaba Eesti eest.



ETV2 vaatajateni jõuab ETV kullavaramust kokku komponeeritud programm. Kell 11.00 saab näha filmi "Karoliina hõbelõng" ja kell 15.00 on eetris "Siin me oleme". Veel on kavas telelavastus "Vigased pruudid", dokumentaalfilm "Eesti lood: Jaanipäev" ning Andres Söödi autorifilm "Jaanipäev".

Meelt lahutab "Meie Uduvere" ning mõtlema paneb "Ööülikooli rännakud: Bioloog Fred Jüssi".



Pühade ajal on nii ETV kui ka ETV2 kavas ülekanded jalgpalli MM-ilt.



Jaanilaupäeva "Vikerhommikus" räägitakse jaanipäeva kombestikust ja toitudest ning uuritakse, kuidas edenevad ettevalmistused võidupüha paraadiks.

Kell 12.05 on saates "Kajalood" külas mees, kelle ideede järgi taastati 25 aastat tagasi võidupüha paraadide traditsioon ja lisati maakondadele võidutule jagamise tava. See mees on diplomaat ja kultuuritegelane Jüri Trei. Saate autor on Kaja Kärner.

Naiskodukaitse Toompea jaoskonna esinaine, ajaloolane Merike Jürjo jutustab "Eesti loos" Kaitseliidu sünnist ja rollist Eesti elus kahe suure sõja vahelisel ajal saates "Kaitseliit – 100" võidupühal kell 13.05. Laule Vabadussõjast, mida lauldi juba sajand tagasi, kuuleb kell 14.05. Saadete autor on Piret Kriivan. Jaanilaupäeva õhtul kell 19.05 on eetris Jaan Elgula saatega "Jaanid Jaaniga".



Jaanidel kõlab Klassikaraadios palju ilusat eesti muusikat.

22. juuni õhtul kell seitse on Klassikaraadio kohal Suure-Jaani muusikafestivali traditsioonilisel ERSO kontserdil, mis pühendatud Artur Kapi 140. sünniaastapäevale. Kohapeal on Klassikaraadio toimetaja Anne Prommik.

Jaanilaupäeval, 23. juunil laulab kell 14.05 kammerkoor Ellerhein Tõnu Kaljuste juhatusel helilooja Veljo Tormise koorimuusikat. Sarjas "Nyyd-muusika" kõlavad kell 16.05 Tõnu Kõrvitsa fagotikontsert "Vihma laulud vikerkaarele" Martin Kuuskmanni soleerimisel ning orkestriteos "Lillede melanhoolia".

Kell 19.00 on eetris salvestus Nargenfestivali Kreegi päevadelt - Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tõnu Kaljuste kontsert Kreegi lauludest aastast 1918. Kontserdisalvestus mulluselt Viljandi Pärimusmuusikafestivalilt, kui Ene Salumäe ja Celia Roose tegid kummarduse Veljo Tormisele, on eetris kell 22.00. Südaööl nopivad plaadiriiulist välja jaaniööle kõige sobivamad lood Ants Johanson ja Toomas Lunge.



Jaanipäeval, 24. juunil kell 14.05 on kavas Veljo Tormise suurteos "Eesti kalendrilaulud". Õhtused saated on eesti folkmuusikute päralt. Kõlab salvestus Tartu Folgiklubist, kus Ants Johansoni külaliseks on regilaulutundja Mari Sarv. Tund enne südaööd musitseerib ansambel "Lepaseree".

Raadio 4 tähistab võidupüha ja jaanipäeva eriprogrammiga. Traditsiooniliselt toimub ülekanne võidupüha paraadilt, mida kommenteerivad Artur Aukon, Andrian Tšeremenin ja Eesti Kaitseliidu esindaja.

Eraldi saade on pühendatud Eesti Kaitseliidu 100. sünnipäevale. Ajaloolane Igor Kopõtin jutustab selle organisatsiooni ajaloost, arengust ja rollist Eesti iseseisvumisel. Saates "Otsige naist" tutvustavad Dina Prussakova ja Jekaterina Zonova õhutõrjedeviisi operaatorit Anita Šaronbergi ja uurivad, milline näeb välja naise elu sõjaväevormis. Olga Šubinil valmis reisisaade Setumaale. Eetris on palju head muusikat ja kontserdisalvestus tuntud vene rockgrupi "SerGa" Tallinna kontserdilt.



Menu.err.ee lehel on võimalik vaadata suurt interaktiivset kaarti jaanitulede asupaikadest üle Eesti. Tuleb vaid sobiv maakond välja valida ja meelispeopaik üles otsida.