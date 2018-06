Ariana Grande avaldas uue singli "The Light Is Coming" koostöös Nicki Minajiga.

Singel järgneb koostööpalale "Bed", mille Grande ja Minaj avaldasid juuni keskel, vahendas Huffington Post.

"The Light Is Coming" autorite seas on Pharrell Williams.

Fännide tähelepanu on äratanud läbi loo kõlav hõige: "Sa ei lase kellelgi rääkida" ("You wouldn't let anybody speak"). Fraas on pärit CNN-i salvestisest aastast 2009, kus seda karjub Pennsylvania linnavalitsuse koosolekul osalenu.

Ariana avaldas sel kevadel esimese singli "No Tears Left To Cry" pärast Manchesteri kontserdil toimunud terrorirünnakut 2017. aastal. 17. augustil ilmub Grande uus album, kus kõlavad mõlemad palad