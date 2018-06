Kabli Päikeseloojangu festival alustab pianist Johan Randvere kontserdiga tema vanaise õuel

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Johan Randvere on hiljuti esinenud nii Carnegie Hallis kui Moskva Konservatooriumi suures saalis – maailma hinnatuimates kontserdisaalides. Ta on võitnud mitmeid rahvusvahelisi konkursse ning saanud Noor Muusik 2014 tiitli.

Festivali teine kontsert leiab aset pühapäeval 1. juulil samuti Häädemeestel. Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere kontsert "Lauljaks kasvamise teekond" toimub Johani vanaisa õuel, kus pianist on veetnud oma lapsepõlve. Laulude vahele on Randvere lubanud rääkida värvikaid ja lustakaid lugusid oma vanavanematest ja armsatest mälestustest Häädemeestel. Duo Randvere-Samuel-Randvere on kooslus, kus kohtuvad klassikaline klaver, pop-laulja hääl, vahetu improvisatsioon ning siiras rõõm muusikast.

